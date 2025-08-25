dalivali.bg
Румен Радев: Не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Mинистерства и агенции трябва да представят предложения за нови правила за атракционите

„Беше несъзнателно“: Транспортният министър на Турция шофира с 225 км/ч, проверявайки магистрала

Израел предлага сделка: Подкрепа за Ливан срещу разоръжаването на „Хизбула“

Над половин милион души са под заповед за евакуация във Виетнам

Ще се влюбите в тях: Двойка мини магаренца са най-новите любимци в зоопарка в Бургас (СНИМКИ)

Готварско олио, използвано от милиони, ускорява развитието на раковите клетки

Огромен корупционен скандал в Русия: Един милиард рубли за укрепления срещу Украйна са били откраднати

15 убити, включително журналист от Ройтерс, след атака на Израел срещу болница

"380 дни под вода и все още работи": Жена открива телефона си година след като го изпуска в река
България

Пореден инцидент: 23-годишен мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка

Момчето, което е управлявал превозното средство, е с отнета шофьорска книжка, заради предишна употреба на алкохол

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:07 ч. 25.08.2025 г.

23-годишен мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал на 23 август около 05.57 ч. на вътрешния път Черноморец – Созопол. Мъжът е изгубил контрол над превозното средство и е катастрофирал.

По първоначални данни причината е движение с несъобразена с релефа на местността скорост.

Момчето, което е управлявал превозното средство, е с отнета шофьорска книжка, заради предишна употреба на алкохол. Той откаран по спешност в УМБАЛ – Бургас. Настанен е в отделение "Реанимация" в кома, с черепно-мозъчна травма и на апаратно дишане. 

72-годишен мъж със скутер блъсна 5-годишно дете в Китен

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

