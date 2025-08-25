72-годишен мъж от Китен блъсна 5-годишно дете в морския град.

Инцидентът се случи в неделя 13.30 часа на улица "Нептун" в Китен. Мъжът управлявал мотоциклет с несъобразена скорост, когато блъска пресичащо пътното платно 5-годишно момченце от София.

Детето е получило охлузни рани на гърба и левия крак, прегледано е в болница.

Момчето е освободено за домашно лечение.

