Кола се вряза в автобус между Севлиево и Габрово. Това научи bTV по неофициална информация.

Инцидентът се е случил във вечерта на 24 август.

Шофьорът на колата е около 20-годишен. Тестът му за алкохол е отчел 2.2 промила.

По информация на bTV той няма свидетелство за управление, въпреки че твърди, че има книжка, изкарана в чужда държава, която обаче не е представил на органите на реда.

Шофьорът на автобуса не е бил под влиянието на алкохол.

По случая е образувано досъдебно производство, потвърдиха от МВР за bTV. Но отказаха да дадат повече детайли около случая към момента.

