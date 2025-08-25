Кола се вряза в автобус между Севлиево и Габрово. Това научи bTV по неофициална информация.
Инцидентът се е случил във вечерта на 24 август.
Шофьорът на колата е около 20-годишен. Тестът му за алкохол е отчел 2.2 промила.
По информация на bTV той няма свидетелство за управление, въпреки че твърди, че има книжка, изкарана в чужда държава, която обаче не е представил на органите на реда.
Шофьорът на автобуса не е бил под влиянието на алкохол.
По случая е образувано досъдебно производство, потвърдиха от МВР за bTV. Но отказаха да дадат повече детайли около случая към момента.
