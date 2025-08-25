Яйцата, сиренето и пилешкото - с по-високи цени на едро в сравнение със седмица по-рано.

На този фон Държавната комисия по стоковите борси и тържищата сравнява стойността на потребителската кошница в края на август с тази през май.

В сравнение с май, когато е била 111 лв., през август потребителската кошница е поевтиняла до 97 лв. Поевтиняването се дължи на това, че на пазара има сезонни плодове и зеленчуци, а реколтата е в своя пик и пазарът е стабилен.

Снимка: bTV

„Имаме един стабилно действащ пазар с едно устойчиво пазарно взаимодействие към момента, повлиян и от тенденциите на европейския пазар. Няма никакви икономически фактори и условия, които да доведат до резки движения, бързи покачвания, имаме нормално действащ пазар, характерен и обоснован от сезона, в който се намираме“, посочи Владимир Иванов, председател на ДКСБТ.

