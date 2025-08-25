Почивката на двама синове с баща им завършва трагично. Момчета – на 15 и 17 години, са открити мъртви в хотелска стая в Истанбул. Предполага се, че са починали от отравяне.
Според турските медии и Анадолската агенция братята са пътували до Турция с баща си – на 57 години, от Нидерландия.
В петък вечерта те посетили ресторант в истанбулския квартал „Таксим“, съобщи НТВ.
Момчетата са вечеряли в заведението, но бащата не е ял нищо.
След като тримата са се върнали в хотела си същата вечер, персоналът на хотела изведнъж чул шумове, идващи от стаята – бащата отчаяно викал за помощ.
„Когато почуках на вратата и влязох, двамата мъже лежаха мъртви – единият на леглото, другият на пода“, коментират от хотела.
Пристигналите парамедици констатирали само смъртта им. Бащата бил в шок.
Полицията е започнала разследване на смъртта на тийнейджърите, за да потвърди дали те действително са починали от хранително отравяне. Бащата е откаран в болница за лечение.
В Турция има опасни, понякога дори фатални, инциденти с алкохола. Малко след Нова година в Истанбул при масово отравяне загинаха 34 души.
През май властите в столицата Анкара съобщиха, че над 100 души са починали в период от няколко месеца.
Причината винаги е една и съща - незаконно произведеният алкохол съдържа токсичното вещество метанол. Увеличението на данъците върху алкохола допълнително увеличава търговията с фалшифицирани напитки, коментира „Билд“.
Все още не е установено дали двамата братя от Нидерландия са консумирали и алкохол.
