Израел предлага сделка: Подкрепа за Ливан срещу разоръжаването на „Хизбула“

Нетаняху обяви готовност за поетапно изтегляне от Южен Ливан, ако Бейрут предприеме реални стъпки срещу проиранската групировка

Снимка: Times of Israel

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:04 ч. 25.08.2025 г.

Израел е готова да подкрепи Ливан за разоръжаването на „Хизбула“, каза премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от „Ройтерс“. По-рано този месец ливанското правителство одобри плановете на САЩ за разоръжаване на съюзената с Иран групировка.

Израелският министър-председател заяви, че ако Ливан предприеме необходимите стъпки за разоръжаване на „Хизбула”, Израел ще отговори с реципрочни мерки, включително поетапно оттегляне на израелското военно присъствие в Южен Ливан, посочва БТА.

Войната между Израел и „Хизбула” избухна ден след атаката на „Хамас” в Южен Израел на 7 октомври 2023 г. В 14-месечната война загинаха повече от 4000 души и бяха нанесени материални щети на стойност 11 милиарда долара.

Ливанското правителство одобри разоръжаването на „Хизбула“

През ноември миналата година беше постигнато примирие с посредничеството на САЩ, но представители на “Хизбула” заявиха, че няма да обсъждат разоръжаването си, докато Израел не се оттегли от петте хълма, които контролира в Ливан, и не спре почти ежедневните въздушни удари, убили или ранили стотици хора, повечето от които членове на “Хизбула”.

Израел обвини „Хизбула”, че се опитва да възстанови военния си потенциал, а израелската армия заяви, че петте локации в Ливан са с цел наблюдаване или са разположени отсреща на населени места в северната част на Израел, където около 60 000 израелци бяха разселени по време на войната.

След края на войната „Хизбула”, от своя страна, изтегли по-голямата част от бойците и оръжията си от района по границата с Израел южно от река Литани.

Израел бомбардира най-голeмия завод за прецизни ракети на „Хизбула” в Ливан

В споразумението за примирие се посочва, че ливанските власти трябва да премахнат нерегламентираните съоръжения, започвайки от района на юг от река Литани, но не се посочва какво да се прави на север от реката.

„Хизбула” твърди, че споразумението обхваща само района на юг от Литани, а според Израел и САЩ то налага разоръжаване на групировката в целия Ливан.

