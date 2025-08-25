В Стара Загора започна операция за премахване на незаконни постройки в квартал "Лозенец".

Ще бъдат съборени над сто къщи, изградени върху земи от държавния горски фонд. Мобилизирани са полиция и жандармерия от няколко области.

Екипи на социалните служби предварително са провели срещи с живеещите в района. Предложени са им алтернативи за настаняване. Шест семейства вече са заявили желание да бъдат настанени в общински жилища.

"Днес започва премахването на 101 постройки в квартал "Лозенец". Всички те са незаконни, изградени извън регулация и няма как да бъдат узаконени. Невъзможно е тези къщи да бъдат свързани с ВиК мрежата, с електрозахранване и с услугите, които общината предлага. В резултат на това районът е обрасъл и с незаконни сметища. Заповедите за събаряне обхващат общо 150 постройки, като 14 от тях вече са доброволно премахнати от собствениците", коментира Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора.

