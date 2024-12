Два руски петролни танкера с 29 души екипаж на борда корабокрушираха в Черно море, а във водата има разлив на петрол. За това съобщиха руските власти, цитирани от Би Би Си.

Кадри разкриват как единият от танкерите е счупен наполовина и потъва на фона на силна буря, а във водата има петролни ивици.

Съобщава се, че поне един член на екипажа е загинал, а за втория кораб се твърди, че се носи по течението след нанесените му щети.

Инцидентът е станал в Керченския проток, който разделя Русия от окупирания Кримски полуостров.

It turns out that the waves broke through the bottom of two Russian vessels at once - Volgoneft-212 and Volgoneft-239



There are 13 people on board each. They have been waiting for help for four hours. The tanker is carrying about 4.3 thousand tons of fuel oil. They write about… pic.twitter.com/p66HqbtKZx