Съпругът на кралица Елизабет II принц Филип чества в тесен семеен кръг своя 98-и рожден ден, информира БТА.

Празненствата, свързани с рождения ден на Единбургския херцог, по традиция преминават с най-близките. Единственото публично събитие в негова чест е артилерийският салют, даден в Хайд парк.

Принц Чарлз поздрави в Туитър своя баща – Единбургския херцог по случай неговия рожден ден, като към текста беше прибавена и снимка отпреди 68 години.

Happy 98th Birthday to HRH The Duke of Edinburgh. #HappyBirthdayHRH



A two-year-old Prince Charles holds The Duke’s hand after greeting his father following his return home from a trip to Malta in 1951. pic.twitter.com/uTsmQ0TBHv