Това да си забравите телефона у дома е едно, но съвсем друго е да стане на летището малко преди самолетът да излети. Това се е случило на пътник, използващ услугите на Southwest Airlines. Докато си показва билета при качването на борда, той оставя телефона си в зоната за изход на летище Лонг Бийч в Лос Анджелис, САЩ.

Друг клиент го забеляза и уведомява наземния персонал. Качването на пътниците обаче вече е приключило, а самолетът се е отделил от ръкава на гейта. Въпреки това служителите реагирали бързо и успели да върнат телефона на собственика му.

Във видео, споделено в социалните мрежи, се вижда как пилотът се е провесил през прозореца на пилотската кабина в опит да вземе телефона от работниците на рампата.

When our Employees at @LGBairport noticed a Customer's phone left behind in a gate area after a flight that was already boarded and pushed back from the gate, they didn't hesitate. #WorldKindnessDay pic.twitter.com/cf3gJy8Nmy