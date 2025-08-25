Млада родилка почина в Университетската болница „Канев“ в Русе, съобщава БТА. 21-годишната жена е загубила живота си след като родила спонтанно момче, уточни директорът на лечебното заведение Иван Иванов.

Той отбеляза, че все още се очакват резултати от аутопсията, за да се установи причината за смъртта на Габриела Георгиева. Случаят е от 23 август, събота, каза директорът „Медицински дейности“ на болницата д-р Лидия Стефанова. Тя добави, че жената е постъпила в лечебното заведение в 3:30 ч. на 21 август, а в 4:20 ч. е родила. Бебето е било в добро общо състояние.

Директорът обясни, че персоналът в събота сутринта е бил в пълен състав, без дефицит. Родилката е заявила, че има болки ниско долу, което кореспондира с напредналата ѝ бременност и нормалното раждане, коментира д-р Стефанова.

След консултация с хирург, жената е преминала през скенер, който не е показал нарушения в тазовата област. След това жената се е изкъпала и пак се е оплакала от болки. Третирана е с аналгетици и при смъкването ѝ от родилна зала в интензивен сектор е загубила съзнание. Извиканият анестезиолог е извършил 90-минутна кардиопулмоналната ресусцитация. Родилката обаче е починала.

Д-р Лидия Стефанова добави, че за целия период от 52 часа на родилката са правени образни, лабораторни и АГ изследвания. При анамнезата не е имало данни за съпътстващи заболявания. Тя коментира, че е предизвикана аутопсия и е уведомена Окръжната прокуратура. Стефанова добави, че от лечебното заведение имат своите версии за настъпването на смъртта на жената, но до изясняване на случая няма как да ги оповестяват.

Извършва се и вътрешна проверка в болницата по настояване на директора ѝ Иван Иванов. Той заяви, че ако се наложи, ще има и втора съдебномедицинска експертиза. Близките са уведомени за това.

