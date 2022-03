Пътнически самолет „Боинг-737“ на китайската авиокомпания „Чайна Ийстърн Еърлайнс" се разби в Южен Китай, съобщават световните агенции, цитирайки държавната телевизия.

За момента не е ясно дали има оцелели. Първоначално бе съобщено, че на борда е имало 133 души, а след това информацията бе променена на 132-ма. От тях 123 пътници и 9-членен екипаж.

【Crash site】A Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from China Eastern Airlines had an accident in Teng County, Guangxi and then triggered a mountain fire. At present, the rescue team has gathered, the casualties are still unknown. pic.twitter.com/udlT6qqKWZ — 豆腐Toufu.exe (@y1499003) March 21, 2022

Според информацията до момента на мястото на катастрофата е възникнал горски пожар.

A China Eastern Airlines Boeing 737-800 operating flight MU5735 has reportedly crashed near Wuzhou in southern China. Initial reports say 133 onboard.pic.twitter.com/iipgQYGkhK — WLVN Analysis (@TheLegateIN) March 21, 2022

Започнала е спасителна операция. Все още не са ясни причините за инцидента.

A Boeing 737 aircraft of China Eastern Airlines crashed into a mountain while flying in China with 133 passengers + crew on board.



Prayers for the people who were inside the aircraft.



pic.twitter.com/U5fgvE28XO — Saptak Mondal (@saptak__mondal) March 21, 2022

Самолетът е изпълнявал вътрешен полет от град Кунмин до Гуанджоу, когато се е разбил в планински хълм в провинция Гуанси в югозападната част на Китай.

През последното десетилетие показателите за безопасност на китайските авиолинии са сред най-добрите в света, допълва "Ройтерс".

По данни на Мрежата за авиационна безопасност последният инцидент с фатален край в Китай е бил през 2010 г. Тогава 44 от 96-те души на борда загиват при катастрофа на самолет при заход за кацане на летище при ниска видимост.