Миналия месец британец падна зад борда на круизния кораб Explorer of the Seas на Royal Caribbean близо до Хърватия. Издирването беше прекратено след близо 40 часа, припомня „Индипендънт“.

„Тъй като мъжът е бил в морето повече от 40 часа, ние вече губим надежда“, каза тогава Санджин Думанич, президент на Асоциацията на хърватските морски капитани.

Boy Dies in Fall From Balcony on Harmony of the Seas https://t.co/wRW5k5LbAw