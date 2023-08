Счупени стъкла по улицата и счупени прозорци на коли не са необичайна гледка в Сан Франциско. Градът е регистрирал над 22 000 кражби от превозни средства миналата година, а до този момент през тази година те са близо 10 000, според данни на полицията.

Полицейското управление на Сан Франциско отказва да коментира как смята да се справи с кражбите от автомобили в целия град.

Междувременно крадци в Сан Франциско бяха уловени да обикалят улиците в автомобил без номера. Те спират и чупят стъклата на паркираните коли и взимат вещите, които се намират вътре.

В един от паркираните автомобили дори имало човек на задната седалка, но това не спряло крадецът да счупи стъклото и да грабне чантата на жертвата.

These guys in Lexus bipped cars all over SF’s Fisherman’s Wharf, one by one. “I started following them, and they just didn’t care, obviously, that they were being followed or not, and it kept happening,” witness tells me. @SFPD @SFPDCentral pic.twitter.com/WzKacoRFGl