Краката на Илейн Фу са с големи белези. Всеки от тях напомня за процедурата за удължаване на краката, която се е объркала.

От 2016 г. насам 49-годишната е претърпяла пет операции и три костни присадки, изчерпала е спестяванията си и е завела съдебно дело срещу своя хирург, което най-накрая е уредено през юли, без признаване на отговорност.

В един момент Илейн метален пирон чупи кост в крака ѝ. В друг случай тя казва, че е чувствала сякаш краката ѝ са „изпечени отвътре“.

„Животът ми беше изпитание с огън, но оцелях“, казва тя.

Нейният лекар последователно отрича всякаква небрежност и казва, че някои от проблемите са възникнали от усложнения, за които е била предупредена, а други са възникнали от нейните собствени действия.

Meet the 49 year old Elaine Foo’s who has used all her entire life savings to lengthen her legs a medical procedure that went horribly wrong. Leg-lengthening are relatively uncommon , but they are available in private clinics around the world. photo courtesy Oof BBC pic.twitter.com/4G7BhfcIOz