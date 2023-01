Четирима млади мъже са екзекутирани в Иран заради участието си в общонационалните протести, които избухнаха в страната преди четири месеца. Други 18 души са осъдени на смърт. Правозащитни организации заявиха, че те са били осъдени след крайно несправедливи фиктивни съдебни процеси.

22-годишният шампион по карате Мохамед Мехди Карами е обесен на 7 януари само 65 дни след ареста му.

Източници на Би Би Си твърдят, че той е имал по-малко от 15 минути, за да се защити в съда.

Според британската медия неговата история показва как властите в Иран използват показни съдебни процеси, за да всяват страх в сърцата на протестиращите, които настояват за свобода и край на строгия режим.

"Не казвай нищо на мама“

Протестното движение започна след смъртта в ареста на 22-годишната Махса Амини, задържана от моралната полиция през септември за това, че не е носила "правилно" хиджаба си.

Властите нарекоха размириците „бунт“ и започнаха насилствени репресии срещу протестиращите иранци. По данни на базираната в Норвегия неправителствена организация Iran Human Rights най-малко 481 протестиращи са били убити от силите за сигурност.

