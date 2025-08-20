Майка се взира в роклята на дъщеря си, докато момиченцето спи, и остава шокирана. Отпечатаните послания върху дрешката, на които по-рано Савана Кендъл, не е обръщала никакво внимание, я изумяват и ѝ оставят множество притеснения.

Зайчета, великденски яйца, пиленца – роклята, която жената купила за малката си дъщеря, изглеждала доста сладка на пръв поглед.

„Един ден, докато тя спеше, погледнах по-отблизо роклята и останах шокирана“, разказва американката в TikTok.

„Ще отидем ли да търсим великденски яйца под чаршафите“, „Лалетата ми (устните) искат да лежат върху твоите“, „Ще ти захапя ухото, ако ти захапеш моето“, „Ти си най-добрият мъж, когото едно момиче може да поиска“, са част от посланията върху детската рокля, прадава RTL.

Според майката и нейните последователи те са не само изключително съмнителни, но и перверзни.

„Всичко това е умишлено ли е написано, или е произведено от компания, която не говори английски език и не е разбрала значението“, коментира потребител.

“Четете внимателно и се вглеждайте в дрехите на децата си, преди да ги купите“ – е призивът е на майката.

Откъде е дрешката на момиченцето?

Това бързо се изяснява в мрежата - тя е от малкия онлайн магазин Lele & Co., който предлага детски дрехи. Компанията е базирана в Китай, но има своите звена и в Индия, САЩ и Русия.

От Lele & Co посочват, че дават възможност на децата да се изразяват както пожелаят“. А всеки артикул в магазина е ръчно подбран и уникален.

От магазина следва извинение: „Бихме искали да се извиним за неподходящия текст върху една от дрехите ни“.

И обяснение: Роклята е била закупена от търговец на дребно и посланията върху нея не са били забелязани.

„Моля, бъдете сигурни, че това не е в съответствие с ценностите, които представляваме или подкрепяме. Предприемаме всички необходими правни действия срещу търговеца на дребно“, заявяват още от компанията.

Оттам се свързват и с Кендъл – извиняват ѝ се и я молят да спре да коментира дрешката.

„Защото подобни публикации са опустошителни за малък, частен магазин като Lele & Co. Благодарни сме на всички за загрижеността и отношението“, посочват от компанията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK