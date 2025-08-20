Мексиканските власти разследват откриването на шест отрязани човешки глави между централните щати Пуебла и Тласкала, пише CNN.

Останките са принадлежали на мъже, без да се предоставят допълнителни подробности по случая.

Жестоките убийства, извършвани от престъпни групи, не са необичайни в Мексико.

По-рано тази година властите в щат Синалоа откриха 20 мъжки тела с огнестрелни рани – включително пет, които бяха обезглавени – на мост над федерална магистрала.

Пуебла и Тласкала са централни щати, разположени на малко над 100 километра от Мексико Сити.

Според официални данни нито един от двата щата не е сред щатите с най-високи нива на насилие в Мексико.

Пуебла представлява 3,4% от 14 769 умишлени убийства, регистрирани в страната от януари до юли, а Тласкала – 0,5%.

И Пуебла, и Тласкала се считат за по-безопасни дестинации за пътуване в сравнение с други мексикански щати, като Държавният департамент на САЩ е определил ниво 2 на предупреждение за пътуване и за двата, което е второто най-ниско ниво.

Въпреки това властите признават, че поради географското си положение те се сблъскват с проблеми като движението на престъпни групи, занимаващи се с трафик на наркотици, трафик на хора и кражба на гориво.

През 2022 г. властите в Пуебла откриха камион, превозващ 116 мигранти от различни националности.

