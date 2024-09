Най-малко четирима души са застреляни във влак в американския град Чикаго. Полицията е задържала заподозрения скоро след стрелбата, предаде АФП.

Рано сутринта на 2 септември органите на реда са се отзовали на обаждане на горещата телефонна линия 911 и са пристигнали на жп гарата във Форест парк, където е открила четирите жертви.

„Трима от тях са обявени за мъртви на място, а четвъртият е транспортиран до Медицинския център на университета „Лойола“ в Мейууд, където по-късно е издъхнал“, посочват от полицията.

Органите на реда публикува описание на заподозрения извършител въз основа на записи от охранителни камери. По-късно служителите на реда съобщават, че са задържали заподозрения и в него е намерено огнестрелно оръжие.

„Това изглежда е изолиран инцидент без непосредствена заплаха за обществото“, посочват още те.

