Президентът Си Дзинпин призова за единство по време на изненадващо посещение в Тибет, появявайки се пред 20 000 души, за да отбележи 60 години от създаването на автономния регион след анексирането му от Китай.

При едва второто си президентско посещение в строго контролирания регион, Си похвали местното правителство за „ангажирането му в щателна борба срещу сепаратизма“ - препратка към десетилетната тибетска съпротива срещу Пекин.

Посещението в Лхаса предполага желание да затвърди авторитета си над региона, пише Ройтерс.

В публикуваните му коментари не се споменава Далай Лама, тибетският духовен лидер, който живее в изгнание в Индия, откакто бяга през 1959 г.

„За да управляваме, стабилизираме и развиваме Тибет, първото нещо е да поддържаме политическа стабилност, социална стабилност, етническо единство и религиозна хармония“, каза Си, според официално резюме на речта му.

Посещението му в сряда идва само два месеца след като Далай Лама обяви, че не Китай, ще избере неговия наследник. Китайските лидери обаче твърдят, че само те имат правомощията да контролират това решение.

Когато Би Би Си посети тибетски манастир в провинция Съчуан през юни, монаси твърдяха, че на тибетците са отказани човешки права и че Китайската комунистическа партия (ККП) продължава да ги „потиска и преследва“.

Пекин твърди, че стандартът на живот на хората в Тибет се е подобрил значително под негово управление и отрича да е потискал човешките им права и свободата на словото.

