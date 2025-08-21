Военният дрон, паднал в Полша, е руско производство „Шахед“ и е дошъл от Беларус

Дронът, който се разби в поле в Източна Полша на 20 август, най-вероятно е дошъл от посока Беларус. Това заяви регионален прокурор в четвъртък, след инцидента, описан като провокация от министъра на отбраната.

Военният дрон е паднал в царевична нива през нощта срещу вторник. „Има много голяма вероятност обектът да е дошъл от Беларус“, каза пред репортери регионалният прокурор на Люблин Гжегож Трусевич.

Говорител на Министерството на външните работи заяви пред Ройтерс в сряда, че първоначалните констатации на разследването и някои експерти предполагат, че в последния инцидент е замесена руска версия на дрона „Шахед“, разработен от Иран.

Трусевич каза, че не е в състояние да потвърди модела на дрона.

Посолството на Беларус във Варшава не отговори веднага на искане за коментар. Нямаше коментар и от руското посолство.

Близкият руски съюзник Беларус подкрепи войната на Москва в Украйна. Рано в четвъртък Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че самолетите са били вдигнати заради руски удари по Западна Украйна. Въпреки това не са засечени нарушения на полското въздушно пространство.

