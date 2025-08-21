dalivali.bg
София
сега Слънчево 24°
12 Слънчево 27°
13 Слънчево 29°
14 Слънчево 30°
15 Слънчево 32°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Военният дрон, паднал в Полша, е руско производство „Шахед“ и е дошъл от Беларус

Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че самолетите са били вдигнати заради руски удари по Западна Украйна

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:40 ч. 21.08.2025 г.

Дронът, който се разби в поле в Източна Полша на 20 август, най-вероятно е дошъл от посока Беларус. Това заяви регионален прокурор в четвъртък, след инцидента, описан като провокация от министъра на отбраната.

Военният дрон е паднал в царевична нива през нощта срещу вторник. „Има много голяма вероятност обектът да е дошъл от Беларус“, каза пред репортери регионалният прокурор на Люблин Гжегож Трусевич.

Полският министър на отбраната обвини Русия за взривения дрон в нива

Говорител на Министерството на външните работи заяви пред Ройтерс в сряда, че първоначалните констатации на разследването и някои експерти предполагат, че в последния инцидент е замесена руска версия на дрона „Шахед“, разработен от Иран.

Трусевич каза, че не е в състояние да потвърди модела на дрона.

Посолството на Беларус във Варшава не отговори веднага на искане за коментар. Нямаше коментар и от руското посолство.

Русия порази американски завод за електроника в Украйна (СНИМКИ)

Близкият руски съюзник Беларус подкрепи войната на Москва в Украйна. Рано в четвъртък Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че самолетите са били вдигнати заради руски удари по Западна Украйна. Въпреки това не са засечени нарушения на полското въздушно пространство.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Пак инцидент с воден атракцион: 16-годишен пострада на „плаващ дюшек“ в Слънчев бряг

Пак инцидент с воден атракцион: 16-годишен пострада на „плаващ дюшек“ в Слънчев бряг
Борисов: Кое е страшно – да станем като Германия, Франция и Италия ли? Ползите от еврото ще се усетят догодина

Борисов: Кое е страшно – да станем като Германия, Франция и Италия ли? Ползите от еврото ще се усетят догодина
„Изведнъж животът се преобръща": Телевизионна водеща обяви, че е болна от рак (СНИМКИ)

„Изведнъж животът се преобръща": Телевизионна водеща обяви, че е болна от рак (СНИМКИ)
Пред bTV говори дизайнерът на костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Пред bTV говори дизайнерът на костюма на Зеленски за срещата с Тръмп
Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню

Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню
Тази сутрин
Снимка: Проф. Иван Тодоров: Няма никаква логика за най-опасното оръжие да не се изисква тест за психическа годност
Проф. Иван Тодоров: Няма никаква логика за най-опасното оръжие да не се изисква тест за психическа годност
Снимка: Журналист: Сърбия е на ръба на нова гражданска война, което е страшно опасно
Журналист: Сърбия е на ръба на нова гражданска война, което е страшно опасно
Снимка: За девет месеца в Сърбия са се провели 23 373 протеста
За девет месеца в Сърбия са се провели 23 373 протеста
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин