Пътник е заснел как самолет на „Делта“ каца с повредено крило в Остин, Тексас. Кадри, заснети от прозореца на пътника, показват откъснато парче от лявото крило на самолета.
Според местните медии, цитирани от Ройтерс, полет 1893 на „Делта“ е излетял от Орландо с редовен полет и е кацнал безопасно в Остин.
По-късно самолетът е изваден от експлоатация за поддръжка, сочи информацията.
