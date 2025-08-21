Пътник е заснел как самолет на „Делта“ каца с повредено крило в Остин, Тексас. Кадри, заснети от прозореца на пътника, показват откъснато парче от лявото крило на самолета.

Според местните медии, цитирани от Ройтерс, полет 1893 на „Делта“ е излетял от Орландо с редовен полет и е кацнал безопасно в Остин.

По-късно самолетът е изваден от експлоатация за поддръжка, сочи информацията.

