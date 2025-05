Огромно парче от ледник в швейцарските Алпи се откъсна днес следобед и предизвика потоп от лед, кал и скали, които погребаха част от планинско село, съобщи Ройтерс.

Кадри от дрон, излъчени от швейцарската национална телевизия SRF, показаха огромна равнина от кал и пръст, която напълно покрива част от село Блатен, преминаващата през него река и гористите склонове на заобикалящата го долина.

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025



Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.



The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o