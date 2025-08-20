dalivali.bg
Швеция предложи да участва във въздушната и морската сигурност на Украйна

Белият дом заяви, че Съединените щати могат да съдействат за координацията

Публикувано в  16:33 ч. 20.08.2025 г.

Шведският премиер Улф Кристершон заяви в сряда, че страната му иска да помогне за осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна като част от коалицията от държави, надяващи се да подкрепят края на войната с Русия, предава агенция Ройтерс.

Швеция би могла да допринесе с въздушно наблюдение и потенциално военноморски ресурси, в зависимост от общите нужди и при условие че това е безопасно, каза Улф Кристершон пред шведското обществено радио SR.

„Украинският консенсус“: Ако три крепости паднат, Путин превземе още четири области и стига до Молдова (КАРТИ)

Белият дом заяви във вторник, че Съединените щати могат да съдействат за координацията на гаранциите за сигурност за Украйна и че президентът Доналд Тръмп е разпоредил на екипа си за национална сигурност да работи с Европа.

„Президентът категорично заяви, че американските войски няма да бъдат на място в Украйна, но със сигурност можем да помогнем за координацията и евентуално да предоставим други средства за гаранции за сигурност на нашите европейски съюзници“, каза прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит.

Доналд Тръмп след срещите: Украйна ще получи много земи. Европа е склонна да изпрати хора на терен

Вчера (19 август) президентът Доналд Тръмп каза пред „Фокс“, че Европа е готова да изпрати „хора на терен“ в Украйна след края на войната.

Руското министерство на външните работи отхвърли възможността разполагането на военни на държави от НАТО като част от мироопазваща мисия.

Москва отхвърля всякакво разполагане в Украйна на войски от страни от НАТО

