Швеция предложи да участва във въздушната и морската сигурност на Украйна

Шведският премиер Улф Кристершон заяви в сряда, че страната му иска да помогне за осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна като част от коалицията от държави, надяващи се да подкрепят края на войната с Русия, предава агенция Ройтерс.

Швеция би могла да допринесе с въздушно наблюдение и потенциално военноморски ресурси, в зависимост от общите нужди и при условие че това е безопасно, каза Улф Кристершон пред шведското обществено радио SR.

Белият дом заяви във вторник, че Съединените щати могат да съдействат за координацията на гаранциите за сигурност за Украйна и че президентът Доналд Тръмп е разпоредил на екипа си за национална сигурност да работи с Европа.

„Президентът категорично заяви, че американските войски няма да бъдат на място в Украйна, но със сигурност можем да помогнем за координацията и евентуално да предоставим други средства за гаранции за сигурност на нашите европейски съюзници“, каза прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит.

Вчера (19 август) президентът Доналд Тръмп каза пред „Фокс“, че Европа е готова да изпрати „хора на терен“ в Украйна след края на войната.

Руското министерство на външните работи отхвърли възможността разполагането на военни на държави от НАТО като част от мироопазваща мисия.

