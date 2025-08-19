Русия не смята разполагането на войски на НАТО в Украйна за осъществимо решение на конфликта и намира най-новите изявления на Великобритания по този въпрос за провокативни, заяви руското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

„В момент, когато се полагат истински усилия за всеобхватно, справедливо и трайно решаване на конфликта около Украйна, включително за преодоляване на първопричините за него, от Лондон продължават да се чуват изявления, които не само противоречат на усилията на Москва и Вашингтон, но и изглеждат насочени към подкопаването им“, допълва МВнР на Русия, предава БТА.

Русия не приема никакви сценарии, които предполагат разполагане на контингенти на страните от Северноатлантическия алианс в Украйна и могат да доведат до неконтролируема ескалация на конфликта, заяви в коментар говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

"Потвърждаваме нееднократно изразената позиция, че категорично не приемаме каквито и било сценарии, които предвиждат появата на военен контингент в Украйна с участието на страни от НАТО, което би създало риск от неконтролируема ескалация на конфликта с непредсказуеми последици. Изявленията по този въпрос от страна на отделни европейски страни, включително Великобритания, по същество отразяват техните открито провокативни и хищнически стремежи в украинска посока", каза Захарова по повод изявления на Лондон за възможността за разполагане на западен военен контингент в Украйна в случай на споразумение за спиране на огъня.

Говорителката на руското външно министерство реагира на изявления на британския премиер Киър Стармър, че е готов да разположи такива войски. Украйна подкрепя тази мярка като гаранция за сигурността си, припомня ДПА.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK