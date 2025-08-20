Достъпът на автомобили до Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София е възстановен, съобщиха от летището.

Поради довършителни работи по дилатационните фуги на естакадата към Терминал 2 от 24 август до 7 септември спирките на междутерминалния шатъл и на градския транспорт временно ще бъдат в Kiss & Ride зоната.

Паркинг P8 временно няма да бъде достъпен за туристически автобуси, като те могат да използват Kiss & Ride зоната с безплатен престой до 30 минути.

От летището призовават гражданите и превозвачите да се информират предварително и да следват поставената временна сигнализация, за да избегнат затруднения и закъснения.

