Застрашената червена панда е открита заедно с 86 други животни в багаж на летище Суварнабхуми в Банкок, съобщиха от тайландската митническа служба в изявление от сряда.

Червената панда е едно от 87-те животни, открити в багажа на шестима индийски граждани, които са били арестувани за "опит за контрабанда на живи животни от страната".

В куфарите на заподозрените контрабандисти са открити и други застрашени видове - маймуна Памукоглав тамарин, котка рибар и мечи кускус.

Сред откритите животни са и гущери, змии, птици, катерици и прилепи, пише Си Ен Ен.

Снимки, публикувани заедно с изявлението на тайландския митнически отдел, показват животни, прибрани в плетени кошници, пластмасови вани и торби от плат в големи куфари на колела.

Лицата, заподозрени в контрабандата на животните, са нарушили няколко закона, включително Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, която регулира международната търговия с диви растителни и животински видове.

