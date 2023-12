Зрелищно изригване на вулкана Мерапи в Индонезия. 11 алпинисти бяха открити мъртви, а търсенето на още 12 изчезнали беше временно прекратено поради опасения за безопасността, съобщи Ройтерс.

Общо 75 души са се намирали в района на Западна Суматра по време на изригването в 14:54 ч. местно време в неделя. Заедно с телата на загиналите алпинисти бяха открити и трима оцелели.

Вулканът е с височина 2891 и при изригването изхвърли пепел до 3000 метра в небето и около близките райони. Кадри на очевидци показаха облаци от пепел, надвиснали над планината Марапи.

BREAKING: The Merapi volcano just erupted in Indonesia. Via @MarioNawfal pic.twitter.com/8LZ6kobXRI

Автомобили, посеви и пътища бяха покрити с дебел слой вулканична пепел.

Властите повишиха степента на тревога до втората най-висока и забраниха на жителите да се приближават на по-малко от 3 км от кратера. По-рано от района бяха евакуирани 49 алпинисти и много от тях се лекуват от изгаряния.

The Merapi volcano in Indonesia has erupted again, spewing lava and avalanches of searing gas clouds pic.twitter.com/H76GYVSrQ8