dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 24°
17 Слънчево 24°
18 Слънчево 23°
19 Незначителна облачност 22°
20 Незначителна облачност 20°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
2 / 10
Пожарът в Сливен е локализиран
В гасителните дейности участваха и доброволци
Снимка: БГНЕС
Снимка: bTV
Снимка: bTV
Снимка: bTV
Снимка: bTV
България

Пожарът в Сливен е локализиран

В гасителните дейности участваха и доброволци

Дани Атанасова Дани Атанасова

Публикувано в  15:58 ч. 23.08.2025 г.

Пожарът в местността „Св. Георги“ в град Сливен вече е локализиран. За него Ви съобщихме по-рано днес.

Сигналът за инцидента беше получен в 12:43 часа, информираха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).

Огънят обхвана значителна площ, като на място бяха изпратени пет екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Сливен. 

В гасителните дейности активно се включиха и доброволци.

Голям пожар избухна в местността „Св. Георги“ в Сливен

Огънят не стигна до къщите в района, но обхвана боровата гора. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Коланите на падналото в Несебър дете са се скъсали почти едновременно, моряк ги е хвърлил в морето

Коланите на падналото в Несебър дете са се скъсали почти едновременно, моряк ги е хвърлил в морето
"Бях на местопроизшествието": Обвиненият за убийството в Първомай е направил самопризнания

"Бях на местопроизшествието": Обвиненият за убийството в Първомай е направил самопризнания
Никола Бургазлиев, който се вряза в петима души в Слънчев бряг, остава в ареста

Никола Бургазлиев, който се вряза в петима души в Слънчев бряг, остава в ареста
Буря в София повали дървета, има коли с щети (СНИМКИ, ВИДЕО)

Буря в София повали дървета, има коли с щети (СНИМКИ, ВИДЕО)
След операция за повдигане на седалището жена вече не може да ходи и да говори

След операция за повдигане на седалището жена вече не може да ходи и да говори
Тази сутрин
Снимка: Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Снимка: Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Снимка: Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Петя Панева - с нова песен
Петя Панева - с нова песен
Снимка: Глория Петкова и Анна-Мария Граченова за приключението "Traitors: Игра на предатели"
Глория Петкова и Анна-Мария Граченова за приключението "Traitors: Игра на предатели"
Снимка: На прага на новия политически сезон
На прага на новия политически сезон
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин