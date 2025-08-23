В гасителните дейности участваха и доброволци

Пожарът в Сливен е локализиран

Пожарът в местността „Св. Георги“ в град Сливен вече е локализиран. За него Ви съобщихме по-рано днес.

Сигналът за инцидента беше получен в 12:43 часа, информираха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).

Огънят обхвана значителна площ, като на място бяха изпратени пет екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Сливен.

В гасителните дейности активно се включиха и доброволци.

Огънят не стигна до къщите в района, но обхвана боровата гора.