Пожарът в Сливен е локализиран

Пожарът в местността „Св. Георги“ в град Сливен вече е локализиран. За него Ви съобщихме по-рано днес.
Сигналът за инцидента беше получен в 12:43 часа, информираха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).
Огънят обхвана значителна площ, като на място бяха изпратени пет екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Сливен.
В гасителните дейности активно се включиха и доброволци.
Огънят не стигна до къщите в района, но обхвана боровата гора.
