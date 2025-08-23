Голям пожар гори в местността „Св. Георги“ в град Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа днес, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН), предава БГНЕС.

Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място са изпратени пет екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Сливен.

В гасителните дейности активно се включват и доброволци.

Снимка: БГНЕС

Всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.

Снимка: БГНЕС

На мястото на инцидента са директорът на РДПБЗН – Сливен, комисар Денчо Чомаков, и началникът на РСПБЗН – Сливен, които координират действията на екипите. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.

