Дясната ръка на Епстийн, Гизлейн Максуел: „Списъкът с клиенти“ не съществува

Гизлейн Максуел, осъдена за връзките си със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, е заявила пред американските власти, че често обсъжданият „списък с клиенти“ не съществува.

Администрацията на Тръмп е подложена на натиск да разкрие информация за Епстийн, с когото Доналд Тръмп е бил в приятелски отношения в миналото.

Максуел беше разпитана през юли и според публикувания протокол е казала, че не е ставала свидетел на никакво непристойно поведение от страна на Тръмп или бившия президент Бил Клинтън.

Тя също така е определила обвиненията, че принц Андрю е имал сексуални отношения с непълнолетно момиче в дома ѝ, като „невероятно и немислимо“.

Максуел търси помилване от Тръмп и е обвинена, че е лъгала федералните власти.

В момента Максуел изтърпява 20-годишна присъда за участие в схема за трафик на жени и е подала жалба до Върховния съд на САЩ с искане присъдата ѝ да бъде отменена. Нейният адвокат заяви, че те биха „приветствали“ помилване от президента.

Малко след интервюто със заместник-главния прокурор Тод Бланш – който преди това е работил като личен адвокат на Тръмп – Максуел е преместена от затвора във Флорида в друг затвор с ниска степен на сигурност в Тексас. Причината за преместването остава неясна.

Белият дом настоява, че „не се предоставя и не се обсъжда никакво снизхождение“ в случая на Максуел.

Тръмп твърди, че се е скарал с Епстийн през 2004 г.

Президентът обвинява политическите си опоненти, че използват случая, за да отклонят вниманието от постиженията на неговата администрация.

Но същевременно той е подложен на натиск и от собствената си Републиканска партия за повече прозрачност относно разследванията на Епстийн.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase