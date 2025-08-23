Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страните от „Глобалния юг“ трябва да окажат натиск върху Русия да сключи мир във войната с Украйна, включително като помогнат за това руският лидер Владимир Путин да седне на масата за преговори.

„Потвърдих готовността си за среща с руския лидер във всякакъв формат. Виждаме обаче, че Москва отново се опитва да удължи нещата“, написа Зеленски в платформата „X“ след разговор с южноафриканския президент Сирил Рамафоса.

„Важно е страните от Южното полукълбо да изпратят съответните сигнали и да подтикнат Русия към мир“, призовава още украинският държавен глава.

А във вчерашния ден, по време на срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Киев, Зеленски настоя Украйна да получи гаранции за сигурност, подобни на член 5 на НАТО.

Според Рюте споразумението за гаранциите ще има две измерения – подсилване на украинската армия и задължения за Съединените щати и Европа, насочени към възпиране на Русия в случай на бъдеща агресия.

Идеята за разполагане на чуждестранни войски в Украйна се обсъжда, но Рюте допълни, че е твърде рано да се каже какъв ще бъде резултатът от дискусиите.

Зеленски за пореден път обвини руския президент Владимир Путин, че бави организирането на двустранна лидерска среща – следващ етап от преговорите за край на войната.

