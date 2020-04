Преговарящият за Брекзит от името на Европейския съюз Мишел Барние обяви този вторник в „Туитър“, че се връща на работа почти четири седмици, след като съобщи, че се е заразил с COVID-19, предаде ДПА.

Барние публикува своя снимка с екипа си в офиса си в Брюксел и съобщи, че подготвя утрешна видеоконференция с британския си колега Дейвид Фрост.

Back in my office today @EU_Commission with my team preparing, among other things, the videoconference with @DavidGHFrost tomorrow pic.twitter.com/YYo6WleIjM