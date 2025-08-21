Руско държавно приложение за съобщения, представено като конкурент на WhatsApp, което според критиците може да се използва за целите на наблюдение, трябва да бъде предварително инсталирано на всички мобилни телефони и таблети от следващия месец, съобщи руското правителство в четвъртък.

Решението за насърчаване на популярността на MAX, новото държавно контролирано приложение за съобщения, идва, след като Русия ограничи някои обаждания в WhatsApp, собственост на Meta Platforms META.O, и в Telegram, обвинявайки чуждестранните платформи, че не споделят информация с правоохранителните органи в случаи на измами и тероризъм.

Правителството, което се стреми към по-голям контрол над интернет пространството, заяви в изявление в четвъртък, че MAX, който ще бъде интегриран с държавните услуги, ще бъде в списъка със задължителни предварително инсталирани приложения на всички „джаджи“, включително мобилни телефони и таблети, продавани в Русия от 1 септември, предава Ройтерс.

От същата дата ще бъде задължително и руският магазин за приложения RuStore, който в момента е предварително инсталиран на всички устройства с Android, да бъде предварително инсталиран на всички устройства на Apple, съобщи правителството.

Рускоезично телевизионно приложение LIME HD TV, което позволява на хората да гледат безплатно руски държавни телевизионни канали, ще бъде предварително инсталирано на всички смарт телевизори, продавани в Русия, от 1 януари следващата година, добави правителството.

