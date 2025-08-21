Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че може да се срещне с руския президент Владимир Путин, но само след като страната му получи гаранции за сигурност, и спомена Швейцария, Австрия или Турция като възможни места за срещата.

„Искаме да постигнем разбирателство относно архитектурата на гаранциите за сигурност в рамките на 7–10 дни. Въз основа на това разбирателство целим да проведем тристранна среща“ и с президента на САЩ Доналд Тръмп, посочи Зеленски, цитиран от АФП и БГНЕС.

„Швейцария, Австрия – съгласни сме... За нас Турция е страна от НАТО и част от Европа. И не сме против“, заяви той за възможните места за срещата в коментари пред медии.

Споразумение в Белия дом за следваща стъпка към мир – двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, изглеждаше постигнато.

Последвалата реакция от Москва обаче охлади очакванията. Кремълският съветник Юрий Ушаков заяви, че се обсъжда „възможността за повишаване нивото на представителите на руската и украинската страна“, без да спомене лидерите по име.

Руският външен министър Сергей Лавров беше по-умерен, като подчерта, че Москва не отказва „нито двустранни, нито тристранни“ формати, но предупреди, че среща на върха изисква „максимална подготовка“, посочва Си Ен Ен.

Анализатори обясняват, че Кремъл едва ли е готов да седне на масата със Зеленски, когото години наред представя пред руснаците като нацист, нелегитимен лидер и „марионетка на Запада“.

