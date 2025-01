Десетки са загинали и ранени при силно земетресение в Тибет, съобщиха китайските държавни медии. По последни занни загиналите са над 50.

Трусът е ударил свещения тибетски град Шигаце във вторник около 9 ч. местно време (1 ч. по Гринуич).

Според Геоложката служба на САЩ земетресението е било с магнитуд 7,1 и дълбочина 10 километра.

Китайските държавни медии обявиха, че трусът е малко по-слаб – 6,8 по Рихтер. Те съобщават и за над 1000 разрушени къщи.

དིང་རི་ལ་ས་ཡོམ་བྱུང་ནས་མི་༣༦རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བ།At least 35 people have been reported dead after a powerful earthquake in Tingri County of Shigatse City in Tibet. China’s central news confirmed 9 people dead, but on Weibo, several sources confirmed that 36 people have died #Tibet pic.twitter.com/YJYOzp6yDd