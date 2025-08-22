И за туристическите влакчета, популярни по морето, няма регламент. Заключението е на Председателя на транспортната комисия в парламента.

Кирил Добрев посочва, че през 2024-та година в страната има 24 влакчета. Те не подлежат на контрол от нито една институция. Има клип от Несебър, където стар автомобил тегли саморъчно направени вагони. Затова се пледлага поправки в закона, които да регулират дейността на туристическите влакчета.

До края на летния сезон Държавната агенция по метрологичен и технически наздор трябва да изготви регламент за всички видове атракционни дейности.

Ще регламентираме шофьорите каква категория трябва да имат и тя да е такава, че да може да вози хора. Ще защитим пътниците, като ги задължим да се прави застраховка. И тези съоръжения да минават задължителен преглед в автомобилната инспекция. Общините трябва да дават маршрути, по които тези влакчета да се движат, заяви Кирил Добрев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK