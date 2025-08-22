Властите твърдят, че може да е разширение на древния град Канопус

Извадиха сфинкс от потънал град, намиращ се под водите край бреговете на Александрия, включително сгради, артефакти и древно пристанище, датиращи отпреди повече от 2000 години.

Египетските власти съобщиха, че обектът, разположен във водите на залива Абу Кир, може да представлява разширение на древния град Канопус — важен център по време на династията на Птолемеите, които управлявали Египет почти 300 години, както и по времето на Римската империя, която властвала около 600 години, пише "Гардиън".

С течение на времето земетресения и покачващо се морско равнище потопили града и близкото пристанище Хераклион.

В четвъртък кранове бавно издигаха статуи от дълбините, докато водолази в неопренови костюми, които помогнали при изваждането им, аплодираха от брега.

„Има много неща под водата, но това, което можем да извадим, е ограничено – само определени материали според строги критерии. Останалото ще остане част от нашето потънало наследство", заяви министърът на туризма и антиките на Египет, Шериф Фати.

Подводните руини включват варовикови сгради, които може да са служили като места за поклонение, жилищни пространства, както и търговски или индустриални постройки. Открити са също резервоари и издълбани в скалата басейни за съхранение на питейна вода и развъждане на риба.

Сред забележителните находки са статуи на кралски фигури и сфинксове от предримската епоха, включително частично запазен сфинкс с картуша на Рамзес II — един от най-известните и дълго управлявали фараони на Древен Египет.

Много от статуите са с липсващи части от телата, включително обезглавена фигура от гранит от периода на Птолемеите и долната половина на мраморна статуя на римски аристократ.

На мястото на 125-метрово пристанище, което според министерството е използвано за малки лодки до византийския период, са открити търговски кораб, каменни котви и пристанищен кран от епохата на Птолемеите и Рим.

Александрия е дом на безброй древни руини и исторически съкровища, но вторият по големина град в Египет е застрашен да сподели съдбата на Канопус и Хераклион – да бъде погълнат от морето.

Крайбрежният град е особено уязвим към климатичната криза и покачването на морското равнище, като потъва с над 3 мм всяка година. Дори при най-добрия сценарий на ООН, една трета от Александрия ще бъде под вода или необитаема до 2050 година.

