Протест във Враца, заради недовършени ремонти на уличната мрежа. Разкопан е цял квартал, положен е чакъл, но асфалт не се полага. От Общината обясняват, че чакат финансиране от държавата.

Ремонтът в квартал "Бистрец" започнал миналата година, но през юни строителите си тръгнали. Част от улиците са готови, но другите – чакат. Необяснимо защо - и бетонирани преди няколко години отсечки се къртят.

"На всичките бързаха да ги разкопаят улиците, после положиха някакъв камък и това, казаха, че няма пари, не им е плащано", казва Славчо Йорданов.

"Не можем да си вкараме колите в гаражите и стоят така на улицата и не може да мине големият камион, който прибира боклука", разказва Иван Вунчев.

Картери се изпотрошиха, гуми си изпопукаха хората, пеша не може да се мине, една жена падна там, та се преби, и за десет дена почина, счупи си тази, счупи си ръката, споделя друга жителка Венера Николова.

В резултат – хората са принудени да се движат по чакъл, стърчат шахти. Заради високите бордюри не могат да използват гаражите си, има и пострадали.

Община Враца е възложител на ремонта, тя обаче чака финансиране от държавата.

„Защото това, което е постигнато към момента и не се работи, то се руши, всички го знаем и го виждаме, но чакате пари, разбира се“, заяви Цветан Стоичков, заместник-кмет на Враца.

Ако до дни строителството не продължи, кварталът заплашва с гражданско неподчинение и блокади на пътища.

