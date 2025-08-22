Съдът отказа да освободи предсрочно един от двамата прочути братя Менендес - Ерик, три десетилетия след убийството на родителите му в Лос Анджелис.

По-младият от двамата братя Менендес, които бяха осъдени през 1989 г. за убийството на богатите си родители в Бевърли Хилс, подаде първата си молба за предсрочно освобождаване в четвъртък.

Брат му, Лайл, ще се яви на изслушване за условно освобождаване в петък. И двамата братя получиха право на условно освобождаване, след като през май доживотните им присъди бяха променени – на 50 години до доживотен затвор с възможност за условно освобождаване.

След днешното решение на съда, Ерик Менендес може да се опита отново да получи условно освобождаване на следващо изслушване след три години.

Членът на комисията Робърт Бартън, който изслуша свидетелските показания в продължение на повече от 10 часа пред комисията, преди да откаже условното освобождаване на Ерик, заяви, че според него той все още не е готов за освобождаване.

„Вярвам в изкуплението, иначе не бих работил на тази длъжност“, каза той на Ерик в края на маратонското изслушване.

„Но въз основа на правните стандарти считаме, че вие продължавате да представлявате необоснован риск за обществената безопасност“, заключи Бартън.

Комисията възрази конкретно срещу нарушенията му в затвора и престъпната му дейност в миналото, преди да убие родителите си.

„Противно на вярванията на вашите поддръжници, вие не сте бил пример за затворник и, честно казано, намираме това за малко тревожно“, каза Бартън, като му каза без заобикалки, че сега има „две възможности“ за бъдещето си.

„Едната е да се самосъжалявате, или можете да вземете присърце това, което обсъдихме“, каза Бартън на Ерик.

Борбата на Ерик за свобода не е приключила. Отказът за условно освобождаване вероятно ще прехвърли фокуса към губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, който разглежда отделно молбата за помилване на братята.

