Доналд Тръмп, след като Русия порази американски завод: Война не се печели без да атакуваш нашественика

Доналд Тръмп призова Украйна да „отвърне на удара“, след като Русия предприе една от най-големите въздушни атаки от началото на войната, пише "Индипендънт".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че масираната атака на Русия с 574 дрона и 40 ракети, след като беше поразен и американски производител на електроника в Западна Украйна, е сигнал за „скандалното“ намерение на Владимир Путин.

Той каза, че „умишленият удар“ по американската фирма за електроника Flex е „показателен“ индикатор за отношението на Русия към мирните инициативи, водени от Тръмп.

Въздушният обстрел по регион на Украйна, който рядко се е сблъсквал с подобни концентрирани удари, е сред най-големите на Русия тази година, идвайки в момент, когато Москва се противопоставя на ключови елементи от мирните предложения.

Съветът на Тръмп към Украйна дойде, докато той започна пламенна тирада срещу своя предшественик Джо Байдън, че не е предоставил на Украйна повече оръжия, от които се нуждае, за да „отвърне на удара“. Той завърши, като каза, че „предстоят интересни времена!“.

„Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш нашественика. Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Така е и с Украйна и Русия“, посочи Тръмп в публикация в Truth Social.

„Корумпираният и изключително некомпетентен Джо Байдън не позволил на Украйна да напада, а само да се защитава. Какъв е резултатът от това? Независимо от всичко, това е война, която нямаше да се случи, ако аз бях президент – нулев шанс. Предстоят интересни времена.“, добави още той.

Реториката на Тръмп може да засегне чувствителна част от Кремъл, който разглежда всяка подкрепа за украински удари на своя територия като червена линия.

По време на администрацията на Байдън, дългогодишна политика беше Украйна да не може да изстрелва ракети с голям обсег, произведени в САЩ, към Русия.

През ноември 2024 г. Русия актуализира ядрената си доктрина, потвърждавайки, че ще счита всяко нападение срещу нея, подкрепено от ядрена сила, за съвместно нападение, отбелязва Си Ен Ен.

Провокативната реторика на Тръмп също бележи драматичен обрат в публичното му говорене. През декември 2024 година Тръмп критикува Байдън в интервю за списание TIME.

„Категорично не съм съгласен с изпращането на ракети на стотици мили в Русия. Защо правим това?“, каза Тръмп малко преди да се завърне в Белия дом. „Ние само ескалираме тази война и я влошаваме. Това не трябваше да се допуска. Сега те не само произвеждат ракети, но и други видове оръжия. И мисля, че това е много голяма грешка, много голяма грешка.“