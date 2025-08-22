dalivali.bg
София
сега Облачно 29°
13 Разкъсана облачност 30°
14 Дъжд 27°
15 Дъжд 27°
16 Краткотраен дъжд 29°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Доналд Тръмп, след като Русия порази американски завод: Война не се печели без да атакуваш нашественика

Американският президент сподели своя снимка от срещата му с Владимир Путин в Аляска, сравнявайки я със срещата между Хрушчов и Никсън

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:50 ч. 22.08.2025 г.

Доналд Тръмп призова Украйна да „отвърне на удара“, след като Русия предприе една от най-големите въздушни атаки от началото на войната, пише "Индипендънт".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че масираната атака на Русия с 574 дрона и 40 ракети, след като беше поразен и американски производител на електроника в Западна Украйна, е сигнал за „скандалното“ намерение на Владимир Путин.

Експерт за документите, открити след срещата Путин-Тръмп: Има паралел със секретния чат, в който добавиха журналист

Той каза, че „умишленият удар“ по американската фирма за електроника Flex е „показателен“ индикатор за отношението на Русия към мирните инициативи, водени от Тръмп.

Въздушният обстрел по регион на Украйна, който рядко се е сблъсквал с подобни концентрирани удари, е сред най-големите на Русия тази година, идвайки в момент, когато Москва се противопоставя на ключови елементи от мирните предложения.

Съветът на Тръмп към Украйна дойде, докато той започна пламенна тирада срещу своя предшественик Джо Байдън, че не е предоставил на Украйна повече оръжия, от които се нуждае, за да „отвърне на удара“. Той завърши, като каза, че „предстоят интересни времена!“.

Русия порази американски завод за електроника в Украйна (СНИМКИ)

„Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш нашественика. Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Така е и с Украйна и Русия“, посочи Тръмп в публикация в Truth Social.

„Корумпираният и изключително некомпетентен Джо Байдън не позволил на Украйна да напада, а само да се защитава. Какъв е резултатът от това? Независимо от всичко, това е война, която нямаше да се случи, ако аз бях президент – нулев шанс. Предстоят интересни времена.“, добави още той.

Реториката на Тръмп може да засегне чувствителна част от Кремъл, който разглежда всяка подкрепа за украински удари на своя територия като червена линия.

Русия превзе украинско село и взриви газов компресор, Украйна удари руска рафинерия

По време на администрацията на Байдън, дългогодишна политика беше Украйна да не може да изстрелва ракети с голям обсег, произведени в САЩ, към Русия.

През ноември 2024 г. Русия актуализира ядрената си доктрина, потвърждавайки, че ще счита всяко нападение срещу нея, подкрепено от ядрена сила, за съвместно нападение, отбелязва Си Ен Ен.

Провокативната реторика на Тръмп също бележи драматичен обрат в публичното му говорене. През декември 2024 година Тръмп критикува Байдън в интервю за списание TIME.

„Категорично не съм съгласен с изпращането на ракети на стотици мили в Русия. Защо правим това?“, каза Тръмп малко преди да се завърне в Белия дом. „Ние само ескалираме тази война и я влошаваме. Това не трябваше да се допуска. Сега те не само произвеждат ракети, но и други видове оръжия. И мисля, че това е много голяма грешка, много голяма грешка.“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню

Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню
В Испания затварят плажове заради смъртоносен морски обитател

В Испания затварят плажове заради смъртоносен морски обитател
Дете е в критично състояние и опасност за живота след инцидент в "Слънчев бряг"

Дете е в критично състояние и опасност за живота след инцидент в "Слънчев бряг"
След трагедията в Несебър: Експерт с шокиращи разкрития за парасейлинга на същия плаж

След трагедията в Несебър: Експерт с шокиращи разкрития за парасейлинга на същия плаж
Адвокат за трагедията в Несебър: И да е имало инструктаж и подписани документи - няма никакво значение

Адвокат за трагедията в Несебър: И да е имало инструктаж и подписани документи - няма никакво значение
Тази сутрин
Снимка: Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Снимка: Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Снимка: Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин