Районната прокуратура в Пловдив се самосезира и разпореди проверка във връзка с публикации в медиите за замърсяване на околната среда от изоставени мъртви животни
В района на бившия екарисаж в Пловдив са открити изоставени умъртвени животни и има опасност от замърсяване на околната среда.
Дадени са указания и е възложено на органите на Българската агенция по безопасност на храните в Пловдив да извършат незабавно всички необходими изследвания на мястото, за да се установи дали има риск за живота и здравето на хората, да изготвят доклад и да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор от Районната прокуратура в Пловдив.
Срокът за приключване на проверката е едноседмичен.
