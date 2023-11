Властите в Австралия издирват останките на 55-годишен сърфист, който е бил нападнат от голяма акула. Според свидетел тя е „държала тялото му в устата си“. След нападението от сърфиста няма и следа.

Ужасяващата атака се случва във вторник сутрин близо до популярното място за сърфиране „Гранитс Бийч“ в Южна Австралия, съобщават от полицията, цитирани от CBS News.

A middle aged surfer is missing, feared dead, after a shark attack witnessed by shocked beachgoers. It happened in Streaky Bay, west of Adelaide. A brave jet skier chasing the shark, almost certainly a great white, away from shore. https://t.co/Wd9am4rtWF #7NEWS pic.twitter.com/Zpnn5sFDaQ