Ученичка е била убита, а друг ученик е бил ранен, след като трети тийнейджър открил огън с пистолет в гимназия „Антиох“ в Нашвил, Тенеси. След нападението 17-годишният стрелец се е прострелял и е починал, съобщават от полицията.

Стрелбата е станала в кафенето на училището, съобщи пред репортери по време на брифинг говорителят на полицейското управление на столицата Нашвил Дон Аарон. Екип на полицията от спецчастите е разчистил сградата.

Двамата пострадали са откарани в болница, където ученичката е починала, а на ученика е оказана медицинска помощ с прорезна рана на ръката, каза Аарон.

Полицията идентифицира убитата ученичка като Джоселин Кореа Ескаланте, на 16 години. Стрелецът е идентифициран като 17-годишния ученик в училището Соломон Хендерсън. Друг ученик се лекува от нараняване на лицето, което не е получено от огнестрелна рана, а след като е паднал при суматохата.

