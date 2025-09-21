Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов се включи в първото Еверестинг световно първенство, което се проведе в Италия.

Състезанието е за колоездачи, а българинът се качи на тандемен велосипед заедно с Диляна Христова.

„Еверестинга е изкачване от точка А до точка Б, за да постигнем надморската височина на върх Еверест. В нашия случай ще трябва да го направим 7 пъти от точка А до точка Б - от Лингуаглоса до Етна. 21 км е едната обиколка с 1280 м положителната денивелация“, сподели Виктор Асенов.

"Поради болка в двете колене и по-точно един интересен звук се наложи да прекратим участието ни на третата обиколка - при третото изкачване, защото самото изкачване е много трудно, наистина, зверски трудно", сподели днес той пред bTV.

"Въщност изкачването на Шипка е по-лесна - Шипка пасти да яде, образно казано", допълни той.

"Да, аз спрях, но до година пак ще дойда и ще кача Етна. Утре се надявам да отида пък на преход до самите кратери, да се разходя, да ги видя отблизо, да ги чуя, даже май ще мога и да ги помириша", сподели Виктор.