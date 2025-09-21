Хартия, платове с фабрични дефекти, билборди и гуми вместо да стигнат до сметището, намират втори живот. Млада жена от Бургас ги превръща в неповторими аксесоари и детски играчки, а пък мъж в София създава портмонета, чанти и други аксесоари.

Майка на 8-годишно момиченце Любомира вплита любовта си към децата в кауза, която превръща в професия. Така заменя работата на начален учител и създава ателие, за да вдъхва нов живот на непотребните парчета плат.

„Всичко тръгна от дъщеря ми, като беше мъничка, покрай нея започнах да шия играчки. Впоследствие се свързах с хора, които рециклират такива платове и просто се превърна в нещо като мисия Всяко спасено парче плат всъщност е една по-добра стъпка за опазване на околната среда“, казва Любомира Коларовалиева.

Друг такъв творец е Юлиан Кирилов, който вече 20 години дава нов и различен живот на стари енциклопедии, комикси и билборди в малко ателие в центъра на София.

„Тук е рециклирана хартията и самата основа, която е от е такъв винил билборд, който се слага за здравина и ние върху него слагаме вече обработените списания, като партитури, комикси, стари карти“, обясни Юлиан Кирилов.

И двамата вярват, че с правилната употреба, може да се създаде продукт, който е полезен, но и уникален.

Дори най-интересните материали, могат да се превърнат в потребни вещи, нужно е малко въображение.

В подаръчните кутии, също рециклирани, Любомира поставя и послание.

„Всички те са направени от остатъчни нови платове, които получават нов живот вместо да бъдат изхвърлени. Благодаря ти, че подкрепяш устойчивите решения и малките стъпки и към по-зелен свят!“, казва Любомира Коларовалиева – създател на „Зашито с любов“.

Юлиан открива промяна в клиентите си през последните години.

„Ние имаме 90 % чужденци, които харесват, купуват едно, две неща, три. Докато сега се обърнаха нещата, те влизат оценяват ги като дизайнерски продукти, като нещо странно и различно, но сега повече пък българи купуват“, споделя Юлиян.

