Мир на думи, живот във война: Гледайте Украйна, мислете за Европа - Игор Разкладай пред Бесте Сабри

Преди повече от три години Русия нахлу в Украйна. Оттогава сме свидетели на война с ужасяващи картини, които Европа беше забравила след края на Втората световна война. След месеците на отстъпление украинската армия предприе изненадваща контраофанзива по източния фронт. Това стана ясно по-рано през седмицата.

Какво следва, как да си обясним руското нахлуване с дронове в Полша и възможна ли е среща между президентите Путин и Зеленски. Следва разговор на Бесте Сабри с Игор Разкладай, заместник-директор в Центъра за демокрация и върховенство на закона в Украйна.



Игор Разкладай е освен заместник-директор и главен експерт по медийно право в Центърa за демокрация и върховенство на закона в Украйна. Във фокуса на работата му е развитието на независими медии, гражданско общество и установяване на върховенство на закона в Украйна. Работи и с МЕТА по въпроси, свързани с руската дезинформация.

Как бихте описали медиите в Украйна?

Имаме няколко регионални медии, но поради пълномащабната инвазия, разбира се, много от тях са затворени, защото няма пазар. Няма сигурност. Няма градове, защото някои, например град като Бахмут, който е много стар град от 18. век, е напълно разрушен. А ако нямаш град, нямаш аудитория, нямаш медии. Няма чуждестранна подкрепа, защото помощта от САЩ беше много отговорна за развитието на медиите. И много медии са напълно закрити. В окупираните територии всички украинци, всички украински медии са забранени и много журналисти са в затвора, особено в Крим, но не само. Някои журналисти, за съжаление, станаха сътрудници на Русия, но те са може би до 10 души, не повече.

САЩ напълно прекрати всички програми в Украйна.

Това е от началото на войната ли е?

Не, започна тази година. За съжаление за медии в Сумска област или в региона на Харков, където, честно казано, има много руска армия, за такива медии е много трудно да оцелеят.

Руските въздушни удари стават все по-смъртоносни и по-мащабни, съобщи кореспондентът на BBC в Киев. Съгласни ли сте с това твърдение?

Честно казано, зависи къде живеете. Разбира се, ако погледнете Суми, Харковска област, Херсон, Запорожие, дори Одеска област, въздушните удари са наистина масирани, убиват много хора. В Киев, например, по-скоро e на вълни. Понякога атакуват изцяло гражданска инфраструктура, бомбардират жилищни сгради, това е чист терор и няма оправдание за това. Понякога се опитват да атакуват енергийната, железопътната система и виждаме, че сега отново са с тази стратегия. Много пъти сме виждали как атакуват културни институции, и ги унищожават, и това е част от стратегията, не само да унищожат нещо военно, но и да унищожат украинската идентичност. Защото глобалната им цел е да кажат, че украинците са фалшива нация, че ние сме една и съща нация, бла, бла.

Колко силна е украинската армия в момента?

Показваме, че руската армия не е най-силната в света. Те използват същата тактика, която са използвали през Втората световна война да сложат колкото се може повече хора като, съжалявам, месо. И нищо ново, абсолютно нищо ново. Виждаме същите техники, за които четем в учебниците си или в книгите по история. И за наше нещастие, те са наистина добри в преподаването, защото ние започнахме първи да използваме дронове. И руснаците много бързо разбраха, че това е мощен инструмент. И те също започнаха да ги разработват. Ето защо, да, разбираме, че това е абсолютно нова война. Можете да отидете в кафенето да изпиете чашата си кафе или да пиете бира в петък, но после се прибирате вкъщи и през нощта има експлозии. Виждате как нещо пада на около два километра от вас. Трудно е да обясниш как се чувстваш.

Може ли да се каже, че украинската армия е по-силна от руската или просто използват различни методи?

Основната разлика е, че ние работим в съответствие с международното право. Ние не нарушаваме международните договори за войната, за военнопленниците и т.н. Руснаците казват, че не ни пука. Когато върнем нашите хора от руските затвори, е много трудно да ги погледнем, без да заплачем, защото приличат на трупове, живи трупове. Видях някои хора, дори познавам някои хора, например Максим Будкевич, познавам го. Той не беше дебел, но сега е много слаб. Шок е, когато видиш човека преди и след. Също така е проблем, че руснаците пленяват не само военни, но и цивилни лица, а понякога е трудно да ги намерим, защото не са вписани в никакви документи. И това отново е абсолютно нормална стратегия за Русия да асимилира коренните народи. Те са го правили многократно. Например - клането в Черкезия, когато убиват повече от половината от населението. Това се случва през 18. век. Правят го и с кримските татари през 1944 г., когато са 200 000 души и много от тях загиват. И сега отново ги репресират. И какво прави Русия в Крим? Те се опитват да го презаселят с руснаци и да изгонят украинците и кримските татари от земята им. И това е трагедия за нас.

Украинските сили са си върнали територии. Това каза президентът Зеленски тази седмица. Означава ли това, че Украйна ще си върне всички загубени територии?

Знаете ли, това е много труден въпрос. И мисля, че никой не може да ви отговори на него. Защото войната винаги се променя. Разбира се, нашата цел е да си върнем всички територии, включително Крим. Въпросът е как нашите съюзници ще ни подкрепят. Защото разбираме, че това не е само руско-украинска война. Това е война на автокрацията срещу демокрацията. Руснаците приемат тази война. Ако Русия, например, започне да напада балтийските държави, Полша, или други държави, те ще се съгласят с това. Защото това е начинът, по който живеят, начинът, по който разбират ценностите. Те не уважават демокрацията. И дори имат термин, трябва да припомня... Те не приемат демокрацията. И затова това не е война за територия. Не е за денацификация. Истинската цел на Путин е да остане на власт. Как да го кажа? Честно казано, той е лицето на обществото. И това империалистично лице на Русия не е Путин. Много голяма грешка е от страна на западняците да мислят, че просто трябва да сменим властта в Русия и всичко ще бъде наред. Не. Всеки руснак, ако се опитате да говорите с него за Украйна, за нещо историческо, за величието на Русия, ще ви каже същото, защото наистина вярва в това. Че Русия е велика. Никой не може да обясни какво е велико. Защото, честно казано, икономиката ѝ е слаба. Тя не е развита страна. С такива ресурси виждаме Дубай, който през последния половин век се превърна от село в абсолютно супер ултрамодерен град. А Русия, ако излезеш извън Москва и погледнеш всеки град в Русия, не може да се сравни. Но те вярват в това. Чувстват се горди. Чувстват, че са велика страна. Казват, защо атакуваме, защото можем. За нас това е абсолютно неприемливо.

