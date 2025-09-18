След месеците на отстъпление украинската армия предприе изненадваща контраофанзива по източния фронт, предава Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски определи боевете като тежки в района на Доброполе и Покровск в Донецка област.

„Всъщност нашите сили лишават окупатора от възможността да извърши пълноценна настъпателна операция, която отдавна планират и на която разчитат“, каза той във видеообръщение.

Зеленски заяви, че се е срещнал с войници, участващи в боевете за връщане на земя близо до Доброполие, след като руските войски постигнаха бърз напредък в района през август.

Снимка: Reuters

„Стъпка по стъпка нашите воини освобождават нашата земя: от началото на операцията са отвоювани 160 квадратни километра и седем селища“, добави той.

Преди ден САЩ одобриха първите пакети военна помощ за Украйна по нов механизъм.

Първите партиди американско военно оборудване за Украйна, закупени по ново финансово споразумение със съюзниците, вече са в процес на доставка, заяви висшият представител на НАТО в Украйна Патрик Търнър. Става дума за четири пакета.

