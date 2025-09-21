dalivali.bg
Наталия Киселова ексклузивно пред bTV: Политическата криза е затихнала и тя се разгаря с нова сила

Наталия Киселова ексклузивно пред bTV: Политическата криза е затихнала и тя се разгаря с нова сила
„Тази сутрин" на живо от Велико Търново: Празнично издание за Независимостта на България

„Тази сутрин“ на живо от Велико Търново: Празнично издание за Независимостта на България

Мир на думи, живот във война: Гледайте Украйна, мислете за Европа - Игор Разкладай пред Бесте Сабри

Енрике Иглесиас пя пред повече от 30 000 фенове в София: Скоро ще се видим отново (СНИМКИ, ВИДЕО)

Ловеч на воден режим: Над 200 аварии по стария водопровод

Нов живот за старите вещи: Да превърнеш непотребните предмети в изкуство

Летният сезон в "Слънчев бряг" и "Златни пясъци": Рекорден по нощувки и по-добър от предпандемичната 2019 г.

Потопен мост, свързвал някога два града у нас, изплава от водите на язовир (СНИМКИ)

Княз Фердинанд и славното минало: Един портрет, скрит и случайно открит, разказва история

Изсипал дрога в шампанското на депутатка: Френски сенатор подава оставка
България

Препоръка от НОИ: Въпреки новите решения, пазете хартиената си трудова книжка до пенсиониране

Вижте защо е важно това

Вижте защо е важно това

Снимка: БГНЕС

Публикувано в  10:17 ч. 21.09.2025 г.

Публикувано в  10:17 ч. 21.09.2025 г.

От 1 юни 2025 г. влезе в сила съществена промяна в реда за удостоверяване на трудовия стаж за всички осигурени лица. Предвидено е от тази дата трудовата книжка, водена на хартиен носител, да бъде заменена от единни електронни трудови записи за работниците и служителите, като част от Регистъра на заетостта, администриран от Националната агенция за приходите.

От утре хартиената трудова книжка отива в историята: Какво следва?

Така данните за трудовото правоотношение занапред ще се въвеждат и съхраняват само в електронен вид.

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. С оглед на това Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до приключване на трудовата им дейност и пенсионирането им, тъй като същите могат да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях.

Хартиената трудова книжка става електронна, работодателите я връщат на служителите

Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.

