Ловеч на воден режим: Над 200 аварии по стария водопровод

Проблемът с безводието в Северна България се задълбочава. След Плевен и Ловеч вече е на воден режим – от 23:00 до 6:00 часа сутринта градът остава без вода, а в един от кварталите ограниченията са от 23:30 до 6:30 ч.

Причината е амортизиран магистрален водопровод, построен през 1969 г., чийто експлоатационен срок е изтекъл още през 2019 г. По думите на кмета Страцимир Петков само тази година са регистрирани над 200 аварии.

„Няма ден без пробойна. Често при една авария се откриват още пет или осем“, обясни той.

Въпреки че общината поетапно подменя вътрешната водопреносна мрежа – вече са обновени около 70% – Ловеч зависи на 90% от магистралния водопровод.

„Ако той не бъде сменен в следващите пет години, градът може да изпадне в изключително тежка криза“, предупреди Петков.

Според предварителни изчисления подмяната на трасето може да струва над 200 милиона лева. За момента се действа по стара технология – пробойните се запушват с дървени клинове и метални планки.

Общината настоява държавата да ускори подготовката на проектите за ново трасе и да осигури финансиране. Междувременно Ловеч очаква дъждове, за да облекчат режима. „Два последователни дни с обилни валежи могат да ни помогнат да излезем от него“, каза Петков.

В момента водозагубите във вътрешната мрежа са около 50%, а прогнозите не вещаят скоро подобрение.

